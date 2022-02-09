На Ставрополье в 2022 году восстановят 54 га леса

ПЯТИГОРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют в 2022 году восстановить 54 га лесов, которые погибли от пожаров, засухи и вырубки. Об этом в среду сообщил вице-премьер правительства края Владимир Ситников.

"В этом году мы намерены восстановить 54 га лесов, погибших от пожаров, засухи и вырубки. Эта работа будет вестись в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". С 2019 года его реализует Минприроды края", - написал Ситников в Instagram.

По его словам, за это время ведомство провело лесовосстановительные работы на площади в 164 га, высадив на поврежденных участках около 360 кг семян, подобранных в соответствии с климатическими особенностями каждой территории.

"В 2022 году для соответствующих работ нам понадобится еще около 120 кг семенного материала. Вместе с тем будет усилено оснащение наших лесхозов спецтехникой и оборудованием. На весь комплекс лесовосстановительных работ потребуется более 139 млн рублей", - отметил вице-премьер.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.