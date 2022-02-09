Власти Ставрополья направят 115 млн рублей на улучшение теплоснабжения в моногороде

СТАВРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья выделят из регионального бюджета 115 млн рублей на ремонт магистрального трубопровода в моногороде Невинномысске. Это позволит обеспечить стабильное теплоснабжение в муниципалитете, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

"На особом контроле остается Невинномысск, где в конце прошлого года произошли две крупные аварии на объектах теплоснабжения. <…> В этом году будет отремонтирован магистральный трубопровод, снабжающий теплом порядка 140 многоквартирных домов и 30 социальных объектов. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 115 млн рублей", - говорится в сообщении.

Для оперативного исправления ситуации в Невинномысске в 2021 году направили 47 млн рублей на капитальный ремонт наиболее аварийных участков внутриквартальных теплотрасс.

Отопительный сезон в 2021 году на Ставрополье стартовал почти на месяц раньше обычного из-за холодной осени. В некоторых территориях края котельные начали работу уже в конце сентября. По данным краевого министерства ЖКХ, сейчас отопительный период в крае проходит в штатном режиме, все 942 котельные в регионе работают на подачу тепла потребителям.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".