В Северной Осетии на борьбу с бедностью направят в этом году почти 197 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 февраля. /ТАСС/. Почти 197 млн рублей направят в этом году в Северной Осетии на реализацию программы борьбы с бедностью. Об этом ТАСС сообщила министр труда и социального развития республики Алина Айдарова.

"По программе борьбы с бедностью размер субсидии из федерального бюджета бюджету республики в 2022 году составит 196,8 млн рублей, объем финансирования на указанные цели из республиканского бюджета - 12,6 млн рублей", - сказала Айдарова.

Общая численность граждан, заключивших социальный контракт, в 2022 году должна составить 1 550 человек.

В рамках программы малоимущим гражданам, в частности, будет оказана помощь в трудоустройстве, помощь по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, по ведению личного подсобного хозяйства.

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта охватит все районы республики.

О программе

В настоящее время в Северной Осетии, где за последние несколько лет выросли доходы от трудовой деятельности почти на четверть, около 100 тыс. человек относятся к категории малоимущих, это почти каждый седьмой житель северокавказской республики. По данным Минсоцразвития республики, наиболее уязвимыми являются семьи с детьми, в регионе дети до 16 лет составляют 32,6% всего бедного населения республики.

Для решения этой проблемы в республике запустили программу "Борьба с бедностью", благодаря которой к 2030 году уровень бедности должен снизиться вдвое, до 7,1%. Особое внимание - к сельской местности, где уровень бедности превышает 27%.

Пилотный проект по борьбе с бедностью был запущен на территории Северной Осетии в 2019 году в селении Раздзог Правобережного района.