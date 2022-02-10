В Дагестане отреставрируют самолет Героя Советского Союза Акаева

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют восстановить самолет штурмовика Героя Советского Союза Юсупа Акаева после обращения активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ), об этом сообщил на своей официальной станице в Instagram глава Дагестана Сергей Меликов.

Ранее общественники сообщали, что музей боевой славы, куда передали поднятый пять лет назад со дна Керченского пролива самолет Акаева, был распродан. Сейчас останки самолета находятся во дворе Буйнакского историко-краеведческого музея.

"Предстоит разобраться, почему так долго решался вопрос с реставрацией самолета, почему у музея возникли проблемы с землей, на которую кто-то предъявляет свои права. Поручил Минкультуры Дагестана в недельный срок разобраться в ситуации и проработать все вопросы, связанные с дальнейшей судьбой останков самолета", - сообщил Меликов.

Руководитель региона также отметил, что данный экспонат должен стать центральным, и пообещал держать ситуацию под личным контролем.

Командира авиационной эскадрильи капитана Юсупа Акаева в ноябре 1943 года на Ил-2 сбили над Керченским проливом. Экипаж спас катер ВМФ. Звание Героя Советского Союза Акаеву присвоили в августе 1944 года. В 2016 году самолет подняли со дна Керченского пролива, после чего Минобороны России передало его музею в городе Буйнакске.

Точная копия штурмовика Ил-2, на котором воевал Акаев, установлена в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. В создании точной копии штурмовика принимали участие специалисты конструкторского бюро им. Ильюшина, а также представители нескольких заводов Минобороны России. Им удалось воссоздать металлический авиаконструктор реальных размеров - 11,6 на 14,6 метра.