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Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Каспийске к 2024 году

Его стоимость составит более 300 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти дагестанского Каспийска к 2024 году планируют построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Стоимость его строительства составит более 300 млн рублей, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы мэрии города Луиза Ахмедова.

"Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с основным спортивным залом параметрами 42х24 м планируется построить на территории бывшей СОШ №5 в поселке Кирпичный. Вся необходимая документация передана в республиканский Минспорт с целью объявления конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации в текущем году. Планируемые сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса - 2023-2024 годы, его стоимость - более 300 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, администрацией города уже подготовлено и утверждено задание на проектирование по данному объекту.

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