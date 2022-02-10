Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Каспийске к 2024 году

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти дагестанского Каспийска к 2024 году планируют построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Стоимость его строительства составит более 300 млн рублей, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы мэрии города Луиза Ахмедова.

"Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с основным спортивным залом параметрами 42х24 м планируется построить на территории бывшей СОШ №5 в поселке Кирпичный. Вся необходимая документация передана в республиканский Минспорт с целью объявления конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации в текущем году. Планируемые сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса - 2023-2024 годы, его стоимость - более 300 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, администрацией города уже подготовлено и утверждено задание на проектирование по данному объекту.