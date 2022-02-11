В Кизляре построят школу на 800 мест

МАХАЧКАЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Школу на 800 ученических мест планируют возвести в Дагестанском Кизляре. На эти цели будет выделено из федерального бюджета 700 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"На строительство школы на 800 мест в Кизляре из федерального бюджета направят более 700 млн рублей. Объект планируют возвести в рамках государственной программы "Развитие образования". Строительство новой школы начнется во втором квартале 2022 года",- говорится сообщении.

Отмечается, что образовательное учреждение будет введено в эксплуатацию уже к концу 2023 года. Новая школа позволит разгрузить близлежащие школы №3 и №9.

"В настоящее время проектно-сметная документация находится в учреждении республики Дагестан "Государственная экспертиза проектов" для получения заключения. В марте планируется объявить торги на заключение контракта", - цитирует пресс-служба мэра города Александра Шувалова.

Ранее сообщалось что на ремонт в четырех школ дагестанского Кизляра в 2022 году направят более 19 млн рублей. В рамках региональной программы планируют капитально отремонтировать прогимназию, школы №3, №9 и №11, еще одна школа войдет в программу 2023 года. Распоряжением правительства России Дагестану выделили средства из федерального бюджета для ремонта школ в объеме: на 2022 год - 4,2 млрд рублей, на 2023 год - 2,5 млрд рублей. Выделенные средства в том числе потратят на оснащение оборудованием школ, в которых будет осуществляться капремонт.