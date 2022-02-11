В Ингушетии в 2022 году отремонтируют 18 дорожных объектов по нацпроекту

МАГАС, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены отремонтировать 18 объектов дорожного хозяйства в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", что позволит снизить количество ДТП, написал глава региона Махмуд-Али Калиматов в Instagram.

"В текущем году реализация нацпроекта "Безопасные качественные дороги" позволит нам отремонтировать 18 объектов дорожного хозяйства. Это дороги, мосты и укладка дорожного полотна. Общая протяженность дорожных объектов, вводимых в 2022 году, составит 38,6 км", - написал Калиматов.

По его словам, реализация нацпроекта и улучшение дорог позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий в республике. "Дорожная тема для региона очень важна. Для нас остро стоит вопрос снижения ДТП и повышения безопасности на дорогах республики, статистика в данном вопросе нас не радует. Речь не просто о цифрах, каждая авария - это чья-то жизнь, потери близких и здоровья, поэтому важно привести наши дороги в нормативное состояние", - добавил глава региона.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.