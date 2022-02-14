В КЧР установили почти на 15% больше контейнеров для раздельного мусора, чем планировалось

ЧЕРКЕССК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2021 году приобрели около 1,8 тыс. емкостей для раздельного сбора мусора, что почти 15% больше плановых показателей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр строительства и ЖКХ региона Ренат Семенов.

"В рамках реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в 2021 году республикой приобретено 1 780 контейнеров для раздельного сбора ТКО вместо запланированных 1 575. Целевые показатели перевыполнены", - сказал Семенов.

Он отметил, что новые контейнеры установлены в 16 населенных пунктах во всех районах республики.

В настоящее время на территории Карачаево-Черкесии при поддержке Фонда президентских грантов реализуется проект "Культура обращения с отходами", в рамках которого жителям рассказывают о раздельном сборе мусора, проводят семинары и экскурсии на крупные мусоросортировочные и перерабатывающие предприятия республики.

"Необходимо изменить не только отношение жителей к предлагаемым экологическим инструментам. Гораздо важнее сформировать устойчивую систему правил поведения населения в их повседневной жизни - сформировать культуру раздельного накопления отходов. Этому должен способствовать проект", - рассказал ТАСС руководитель проекта Азамат Ужахов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.