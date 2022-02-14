В Северной Осетии в 2022 году построят два объекта здравоохранения

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Два объекта здравоохранения построят в этом году в Северной Осетии и проведут капитальный ремонт в трех объектах, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"В 2022 году в Северной Осетии будет построено два и капитально отремонтировано три объекта здравоохранения в рамках федеральной программы модернизация первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.

Всего в 2022 году на реализацию программы модернизации выделено около 370 млн. рублей.

До конца года будет построена новая амбулатория в селении Карман-Синдзикау и в селении Бекан построят фельдшерский пункт.

Также запланирован капитальный ремонт 3 объектов - поликлинического отделения Кировского района, амбулатории станицы Луковская и ФАПа в селении Цаликово. На данный момент по всем объектам проводятся работы по подготовке проектно-сметной документации. Помимо этого, в ряде учреждений планируется обновление медицинского оборудования и приобретение нового транспорта.

В 2021 году в республике было построено четыре и проведен комплексный капитальный ремонт шести объектов здравоохранения.