На ремонт дорог в Нальчике в 2022 году направят более 1 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят на капитальный ремонт дорог центральных улиц города Нальчика более 1 млрд рублей в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Комплексные ремонтные работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" проводятся на центральных улицах и проспектах города - проспектах имени В. Ленина, А. Шогенцукова, К. Кулиева и улице Кабардинской. Регион готовится к 100-летию республики, который будут отмечать осенью 2022 года.

"Все работы ведутся по современным технологиям, новое освещение, которое сегодня устанавливается в Нальчике, это энергоэффективное освещение, экономия электричества, а самое главное - хороший уровень освещенности наших дорог. Если брать в денежном выражении, только по Нальчику затраты на приведение дорожной сети в нормативное состояние составят более 1 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу КБР Казбека Кокова.

На улице Кабардинской дорожники расширяют участок улицы от пересечения с улицей Идарова до выезда из города, одной из наиболее загруженных магистралей, по которой кроме пассажирского передвигается и немало грузового транспорта, там монтируют современное освещение и пешеходные переходы с противоскользящим покрытием. На проспекте Шогенцукова заменят водопроводные и канализационные сети, проложат ливневую канализацию, благоустроят тротуары, модернизируют освещение, на проспекте Кулиева заменят дорожное покрытие, обустроят парковки и остановочные павильоны.

"Планируется устройство современного освещения и обновление светофорных объектов, в том числе рядом с гимназией № 14, расширят проезжую часть по улице Шортанова при подъезде к проспекту Кулиева с установкой светофорного объекта", - уточнили в пресс-службе.

На проспекте Ленина обновят дорожное покрытие, тротуарную плитку, заменят светофоры. Линии связи и электроэнергии на проспектах Ленина и Кулиева будут перенесены под землю - проект реализуется в рамках программы "Чистое небо". На ремонтируемых улицах высадят более 3 тыс. новых растений, отмечено в сообщении.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.