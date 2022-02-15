В Северной Осетии благоустроят 42 общественные территории и 57 дворов в 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 февраля. /ТАСС/. Благоустройство 42 общественных территорий и 57 дворов пройдет в Северной Осетии в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания главы республики с представителей профильных министерств и ведомств.

"В Северной Осетии в 2022 году предстоит благоустроить 42 общественные территории и 57 дворов. Участниками программы станут все муниципальные образования республики. Благоустройство будет вестись в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

За прошедшие три года в республике всего было благоустроено 102 общественные территории и 307 дворовых территорий. Были выполнены все целевые показатели.

До 2024 года в Северной Осетии всего осталось благоустроить 123 общественные и 106 дворовых территорий.

Руководитель республики поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления изыскать необходимые финансовые средства для реализации мероприятий по благоустройству на 2022 год. "За благоустройство этих территорий в свое время проголосовали жители республики. В наших силах преобразить районы, сформировать комфортные общественные пространства, сделать республику в целом более привлекательной. Сейчас задача - продолжать работу в этом направлении", - сказал Сергей Меняйло.

Реализация федерального проекта, направленного на благоустройство общественных пространств и дворов, началась в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта - дать новый импульс развитию муниципалитетов.