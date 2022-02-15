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В Северной Осетии построят семь жилых домов для работников в селах

На эти цели выделят 25,8 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии построят в 2022 году семь жилых домов по программе комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики во вторник.

"В Северной Осетии в 2022 году по программе Минсельхоза будет построено семь жилых домов в ходе реализации Государственной программы Северной Осетии "Комплексное развитие сельских территорий" в рамках мероприятия "Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения", - говорится в сообщении.

На эти цели предусматривается выделение средств в объеме 25,8 млн рублей за счет федерального и республиканского бюджетов.

В рамках данного мероприятия министерством сельского хозяйства совместно с администрацией местного самоуправления Кировского района республики и сельскохозяйственным производственным кооперативом "Де-Густо" будет построено семь жилых домов для сотрудников предприятия общей площадью 738 кв. м.

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