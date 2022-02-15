В Северной Осетии установят 700 контейнеров для раздельного сбора мусора

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии установят до конца года 700 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики во вторник.

"Работу по установке контейнеров в регионе курируют специалисты Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО - Алания и АМС г. Владикавказ. Специальные контейнеры, предназначенные для раздельного сбора мусора, в первую очередь устанавливают в школах и детских садах Владикавказа. Всего будет установлено 700 контейнеров", - говорится в сообщении.

Объем одного такого контейнера составляет 1,1 куб. м. Обслуживать их будет регоператор "ЭРА".

Контейнеры предназначены исключительно для сухого мусора. На каждом из них размещена разъяснительная информация, какие именно отходы можно и нужно туда бросать. "Раздельный сбор мусора создает экономику замкнутого цикла, что позволит существенно сократить темпы роста мусорного полигона", - отметили в пресс-службе.