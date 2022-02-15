В Дагестане к 94 домам подвели газовые сети по программе догазификации

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Газовые сети по программе догазификации домовладений подведены к 94 домам в Дагестане, в регионе заключено уже более 300 договоров на подключение газа, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Дагестана.

Во вторник врио председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании федерального штаба по газификации под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.

"В настоящее время в Дагестане подано свыше 1,5 тыс. заявок, заключено (или на стадии заключения) 313 договоров на подключение; исполнено до границ земельного участка и обеспечена техническая возможность для подключения 94 домовладений, пуск газа осуществлен в 64 домовладениям", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве Дагестана, региональный штаб по газификации возглавляет глава республики Сергей Меликов. "Заявки на догазификацию принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах, в администрациях муниципальных образований, через единый портал государственных услуг", - добавили в пресс-службе правительства.

11 июня 2021 года президент РФ подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.