Здание бывшей женской гимназии в Дагестане включили в список объектов культурного наследия

МАХАЧКАЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан утвердило предмет охраны здания бывшей женской гимназии в Буйнакске 1901 года постройки. Это позволит проводить реставрацию здания в упрощенном порядке, сообщил ТАСС начальник отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия Дагнаследия Абдулмажид Абашилов.

"Дагнаследие утвердило проект предмета охраны на объект культурного наследия регионального значения "Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы Великой Отечественной войны размещались эвакогоспитали № 1797, 3222, 4651, 4653" в Буйнакске. Предмет охраны объекта культурного наследия - описание особенностей объекта, которые подлежат обязательному сохранению. Теперь проводить ремонт здесь будет проще. Здание является одним из старейших в Буйнакске и характеризует эпоху, в которую оно было построено", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в здании бывшей женской гимназии может быть проведен весь спектр работ по сохранению объекта, включая ремонт, реставрацию и воссоздание. Кроме того, Дагнаследие направило в Минобразования и науки региона список учреждений образования, являющихся объектами культурного наследия. В будущем здания школ также будут реконструированы и капитально отремонтированы.

Как рассказал Абашилов, к началу XX века Дагестан начал приобщаться к российской системе гимназического образования, которая давала возможность выпускникам стать студентами университетов и входить в мир науки и культуры Запада. В 1901 году в Темир-Хан-Шуре построили первую женскую гимназию-интернат, которая была рассчитана на 250 девушек из знатных семей. В 1917 году гимназию преобразовали в общеобразовательную среднюю школу №1 им. В. И. Ленина. В годы Великой Отечественной войны в здании размещались госпитали. "Так, например, после контузии и тяжелейшего ранения свое здоровье в этом госпитале Буйнакска восстанавливал актер Анатолий Папанов", - уточнил Абашилов.

С 1973 по 1988 год на базе школы №1 был открыт "Дом пионеров и школьников", а после разрушительного землетрясения с 1988 по 1990 год здание гимназии закрыли на ремонт. В 1990 - 1993 годах здание средней школы №1 снова функционировало, а уже в 1994 году там открыли гимназию на 450 учащихся.