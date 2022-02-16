План по заключению соцконтрактов в Ингушетии перевыполнили на 56% в 2021 году

МАГАС, 16 февраля. /ТАСС/. Министерство труда, занятости и соцразвития Ингушетии в 2021 году на 56% перевыполнило план по заключению социальных контрактов, направленных на снижение уровня безработицы в республике. Об этом на итоговой коллегии министерства в среду рассказал замминистра труда Ингушетии Беслан Оздоев.

"Всего на 1 января 2022 года из плановых 3 187 контрактов заключено 4 983 контракта, что составляет 156 процентов исполнения. Общий охват составил 17 441 человек, а кассовое исполнение в 2021 году - 211, 86 млн рублей. Следует отметить, что в отчетном периоде из 1 111 самозанятых граждан, которые получили государственную соцподдержку в рамках соцконтракта, более 30% граждан состояли на учете в центрах занятости как безработные и получали пособие по безработице", - сказал Оздоев.

По его словам, малоимущим оказывается государственная социальная помощь на основе соцконтракта по четырем направлениям: содействие в поиске работы, развитие и ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и преодоление трудной жизненной ситуации.

"Плодотворная работа проведена с общественными организациями, такими как Ассоциация ремесленников республики, Союзом промышленников и предпринимателей региона. Так, 26 семей ремесленников получили государственную соцпомощь на основании социального контракта для закупки оборудования и техники, это различные станки для работы по дереву, металлу, швейные машинки и так далее", - добавил замминистра.

Социальный контракт - это новая форма социальной поддержки. Данный вид социальной помощи направлен в первую очередь на снижение уровня бедности в долгосрочной перспективе, а также на стимулирование активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации. Программа соцконтрактов в Ингушетии впервые была введена в 2021 году.