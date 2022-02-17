В Ессентуках отреставрируют питьевую галерею источника № 17

ПЯТИГОРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Объект культурного наследия федерального значения - питьевую галерею источника № 17, построенную более 160 лет назад, отреставрируют в городе Ессентуки Ставропольского края. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты инженерных изысканий для подготовки проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения "Галерея над источником № 17" в городе Ессентуки Ставропольского края. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что галерея - старейшее сооружение на территории Лечебного парка курорта Ессентуки, была построена по проекту архитектора Самуила Уптона в 1847-1856 годах в английском стиле с мавританскими элементами. Памятник архитектуры был взят под охрану в 1974 году.

"В соответствии с откорректированными решениями ремонтно-реставрационные работы будут проводиться в пределах габаритов здания галереи. При этом усиление фундаментов и земляные работы не планируются. <…> Финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Застройщик - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Краевой социально-оздоровительный центр "Кавказ", - сказано в пресс-релизе.