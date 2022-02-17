Фрагменты советского самолета времен Великой Отечественной войны передали в музей Адыгеи

МАЙКОП, 17 февраля. /ТАСС/. Обломки советского самолета, сбитого под Новороссийском в годы Великой Отечественной войны, передали на родину погибшего летчика. Теперь они будут храниться в музее школы аула Афипсип Адыгеи, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"18 февраля Адыгея отмечает годовщину освобождения Тахтамукайского района и окончательное освобождение Адыгейской автономной области от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии даты сотрудники следственного управления СК России по республике и представители регионального отделения "Поисковое движение России" передали в музей школы аула Афипсип фрагменты советского самолета времен Великой Отечественной войны. Обломки самолета были обнаружены в ходе разведывательно-поисковых работ, проведенных в ноябре 2021 года в окрестностях города-героя Новороссийска", - говорится в сообщении.

Поисковики установили, что обнаруженные обломки принадлежат самолету Як-1, сбитому зенитной артиллерией противника 11 сентября 1943 года в небе над Новороссийском. Управлял самолетом уроженец аула Афипсип Рамазан Исмаилович Совмен. Летчик увел неисправный самолет от населенных пунктов. В десяти километрах от Новороссийска воздушное судно потерпело крушение, пилот погиб.

Обломки самолета решили передать в музей местной школы. На торжественной церемонии присутствовали родственники пилота, представители Поискового движения России в Адыгее, следственного управления СК России по республике, поисковых организаций Краснодарского края "Кубаньпоиск" и "Кубанский плацдарм", Общероссийского народного фронта, а также Ассоциации ветеранов внутренних дел и внутренних войск России по Краснодарскому краю, школьные поисковые отряды и юнармейцы. Участники церемонии почтили память пилота и всех погибших при освобождении Адыгеи минутой молчания.

Поиски останков лейтенанта Совмена продолжаются, добавили в пресс-службе ведомства.

Об освобождении Адыгеи

Освобождение территории Адыгеи от нацистов началось в январе 1943 года со станицы Даховской. До конца января части Красной Армии изгнали оккупантов из Майкопа, Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов. Красногвардейский район был освобожден 2 февраля, Теучежский - 4 февраля. 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук. Этот день считается днем окончательного освобождения.

Из Адыгеи в годы войны было призвано 80 тыс. человек, более 33 тыс. из них погибли, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. По оценкам специалистов, в настоящее время остается неизвестной судьба более 16 тысяч солдат, ушедших на фронт из Адыгеи.