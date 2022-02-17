В музее КЧР проведут видео-экскурсию и онлайн-урок на языках народов республики

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Онлайн-урок и видео-экскурсию проведут в музее на родных языках народов Карачаево-Черкесии (КЧР), акция приурочена к Международному дню родных языков. Об этом рассказали в государственном Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике им. М. О. Байчоровой.

"В международный день родного языка по всему миру проводят различные мероприятия, в связи с чем РГБУ "Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник им. М. О. Байчоровой" проведет онлайн-урок родного языка. Урок включает в себя видео-экскурсию в музее-заповеднике", - говорится в сообщении.

Как отмечается, экскурсия проходить на пяти государственных языках Карачаево-Черкесской Республики - карачаевском, абазинском, черкесском, ногайском и русском. На сегодняшний день зарегистрировались более 600 участников.

В фондах музея-заповедника находится более 100 тыс. экспонатов, собранных с 1945 года. Музей-заповедник включает семь исторических комплексов и архитектурно-археологических филиалов.

Карачаево-Черкессия - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.

Международный день родного языка отмечается 21 февраля. Он был установлен 17 ноября 1999 года на 30-й генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).