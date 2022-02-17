Более 20 км дорог к нескольким социальным объектам отремонтируют в Махачкале до конца года

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Дороги, в том числе ведущие к социальным объектам, отремонтируют в Махачкале в 2022 году в рамках национального проекта "безопасные и качественные дороги". Всего планируется обновить 20 км дорог города, об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"В рамках национального проекта "безопасные и качественные дороги" в Махачкале в 2022 году отремонтируют 38 объектов общей протяженностью 20,9 км. Следует отметить, что работы будут проходить, в том числе и на тех участках, которые ведут к соцобъектам, детским садам, школам и центрам культуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году дорожники отремонтируют участок улицы вдоль центра традиционной культуры народов Дагестана, а также до детского сада №88. Кроме того, на улице Сепараторная восстановят участок, ведущий к поликлинике №3. В центральной части города отремонтируют более одного км улицы Батырая, капитальным ремонтом будет охвачено почти 2 км улицы Энгельса.

Помимо ремонта дорожного покрытия, как сообщили в министерстве, будут обновлены элементы дорожной инфраструктуры, в том числе, дорожные знаки, светофоры, дорожные ограждения.

Всего в рамках проекта в текущем году по всей республике будет отремонтировано 70 км дорог, на эти средства планируют выделить более 2 млрд рублей. Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в России до 2030 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.