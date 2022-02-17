Новый лицей на 600 мест открыли в Грозном

ГУДЕРМЕС, 17 февраля. /ТАСС/. Лицей, рассчитанный на 600 ученических мест, открылся в четверг в Грозном в рамках нацпроекта "Образование". Учебная программа нового учреждения будет включать обязательные предметы и дисциплины по выбору, соответствующие интересам ребенка.

"Сегодня значимое событие для общей системы образования Грозного. В лицее "Квант" дети смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности. Уверен, здесь раскроются яркие таланты, которые принесут много пользы своему народу и родной земле", - отметил мэр города Хас-Магомед Кадыров.

В свою очередь министр образования и науки региона Хож-Бауди Дааев отметил, что благодаря открытию нового образовательного учреждения появится возможность разгрузить близлежащие школы.

В лицее имеется актовый зал с современным мультимедийным оборудованием. Есть и большой спортивный зал, приспособленный для проведения соревнований, просторная столовая, интерактивная библиотека, кабинеты и лаборатории. Ученики лицея также смогут посещать дополнительные занятия во всех структурных подразделениях, функционирующих на базе Республиканского комплекса общего и дополнительного образования "Квант".

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.