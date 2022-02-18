В ставропольском селе открыли бесплатный для детей бассейн

ПЯТИГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Новый бассейн открылся при местной детско-юношеской спортивной школе в селе Летняя Ставка на Ставрополье. Занятия для детей в нем будут проходить бесплатно, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В селе Летняя Ставка Туркменского муниципального округа состоялось открытие нового бассейна. (...) Бассейн построен при местной детско-юношеской спортивной школе, которую посещают около 600 человек. Работы проведены в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство бассейна начато летом 2020 года. В одну смену его смогут посещать до 40 человек. Длина дорожек - 25 м, ширина чаши бассейна - 8,5 м. Ее емкость составляет 350 куб. м.

"С открытием бассейна тренерский штат школы расширен на 5 человек. В бассейн записались уже более 200 юных жителей района. Занятия для них будут бесплатными", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, возведение бассейна - завершающий этап в модернизации школы, проведенной по поручению главы региона. За последние годы здесь в рамках различных программ заменено футбольное поле и установлены трибуны, создана универсальная площадка для игровых видов спорта, дорожка для ходьбы и бега, приобретено спортивное оборудование и новый инвентарь.