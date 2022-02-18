В Пятигорске в 2022 году пройдут конференции и экскурсии в рамках Года братьев Бернардацци

ПЯТИГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Пятигорска объявили 2022 год Годом братьев Бернардацци, которые 200 лет назад начали создавать облик курорта. На курорте в течение года пройдут конференции, творческие встречи, фотовыставки и тематические экскурсии, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Конференции, творческие встречи, экскурсии, посвященные Бернардацци, пройдут в 2022 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе мероприятий - пленэр "Взгляд через столетия", авторская экскурсия "Зарождение курорта на Горячих водах", фотовыставка "Достопримечательности Пятигорска, созданные Бернардацци".

В августе исполнится 200 лет с того момента как братья Бернардацци начали создавать облик курортного города.

Уроженцы итальянской части Швейцарии, архитекторы Джованни (Иоанн) и Джузеппе (Иосиф) Бернардацци приехали в Россию в 1820 году и приняли участие в строительстве Исаакиевского собора и перестройке Аничкова дворца в Петербурге. В 1822 году они заключили контракт на проектирование и постройку зданий на курортах Кавказа. В 1828 году Иосиф Бернардацци разработал генеральный план Пятигорска, в документе были распланированы улицы и жилые кварталы. По проекту братьев построили бывшую Ресторацию (ныне Институт курортологии), Лермонтовские ванны, грот Дианы, парк Цветник, Академическую галерею, беседку Эолова арфа.