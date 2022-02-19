В Дагестане за три года построят 85 футбольных полей

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют построить 85 футбольных полноразмерных полей в ближайшие три года. Об этом сообщил в пятницу врио министра по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов в рамках программы "ЦУР на неделе".

"70 малых и 15 полноразмерных футбольных полей построят в течение трех лет в Дагестане", - приводит слова Сажидова Центр управления регионом.

Как отметил Сажидов, в регионе собираются развивать и зимние виды спорта. Для этого министерство планирует построить многофункциональный спортивный комплекс на территории бывшего ипподрома Махачкалы. Документация по строительству комплекса находится на стадии экспертизы. После прохождения всех необходимых процедур министерство направит заявку на выделение средств для возведения ледового дворца.

Руководитель министерства отметил, что следит за зимними Олимпийскими играми в Пекине и с пониманием относится к трудностям, с которыми приходится сталкиваться российским спортсменам. Сажидов также выразил надежду в победу российской сборной.

Ранее сообщалось, что на строительство двух спортивных объектов в Дагестане до 2023 направят порядка 500 млн рублей. В рамках реализации нацпроекта "Демография" федерального проекта "Спорт - норма жизни" в регионе возводятся физкультурно-оздоровительный комплекс в Дербенте и спорткомплекс в селе Эндирей Хасавюртовского района.