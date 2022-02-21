Аллею и сквер благоустроят до осени в городе Прохладный в КБР по нацпроекту

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Благоустройство аллеи и сквера проведут в городе Прохладный в Кабрадино-Балкарии в этом году благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации городского округа в понедельник.

"В городском округе Прохладный в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2022 году будут благоустроены две общественные территории: аллея по улице Ленина в районе лицея № 3, а также сквер", - рассказали в пресс-службе.

Сквер расположен возле памятника работникам колхоза "Победа", не вернувшимся с войны 1941-1945 годов, и четырем неизвестным солдатам, погибшим при обороне Прохладного в августе 1942 года И на аллее, и в сквере заменят покрытия территорий, приведут в нормативное состояние уличное освещение, помимо этого, установят малые архитектурные формы. Общая площадь, подлежащая к благоустройству по двум общественным территориям, составляет 8 тыс. кв. м. Работы по благоустройству и модернизации планируется выполнить до 31 июля 2022 года.

Всего на территории городского округа Прохладный в рамках программы уже благоустроено семь общественных территорий. Как отмечается, в 2022 году голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, начнется 15 апреля и будет продолжаться до 31 мая 2022 года.

Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.