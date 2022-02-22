В Дагестане отремонтируют здания 284 школ

МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт зданий 284 школ планируется провести в Республике Дагестан, на эти цели субъекту выделено порядка 7,2 млрд рублей. Об этом сообщил в ходе выступления на правительственном часе на заседании регионального парламента врио министра образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев.

"Для приведения школ в нормативное состояние Министерством образования и науки Дагестана в 2021 году направлена заявка в Минпросвещения России на капитальный ремонт 315 зданий 284 школ, которая была поддержана 20 января этого года. Мы заключили соглашение между правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения РФ, в соответствии с которым республике выделены 7,2 млрд рублей на проведение капитального ремонта и оснащение [оборудованием]", - сказал он.

Бучаев подчеркнул, что до конца 2023 года в рамках заключенных соглашений с Минпросвещения планируется строительство и ввод в эксплуатацию 46 общеобразовательных организаций и 28 дошкольных образовательных организаций, а в рамках республиканской инвестиционной программы - 40 общеобразовательных и 16 дошкольных. Он также отметил, что региональное министерство направило в феврале заявку в Минпросвещение РФ для участия в третьем этапе конкурса по демографической субсидии на 2023-2024 годы, куда был представлен проект строительства еще 50 школ.

Врио министра напомнил, что 2022 год был объявлен Годом образования в регионе. По его словам, приоритетные задачи, на которые необходимо сосредоточиться в рамках его проведения - это, в частности, расширение и модернизация инфраструктуры образовательных организаций, оснащение средствами обучения и воспитания, обеспечение равного доступа к качественному образованию всех уровней, повышение функциональной грамотности учащихся, обновление системы раннего развития детей, а также увеличение охвата детей качественными, содержательными программами дополнительного образования.

В целях реализации Года образования региональным министерством разработаны план основных мероприятий и ведомственный план дополнительных мероприятий. Итоги будут ежеквартально обсуждаться на заседаниях совета при главе Республики Дагестан по науке и образованию.