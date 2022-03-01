Мусорную свалку в городе Курчалое в Чечне ликвидируют в 2023 году

ГРОЗНЫЙ, 1 марта. /ТАСС/. Мусорную свалку в городе Курчалое в Чеченской Республики планируют ликвидировать в два этапа по нацпроекту "Экология". Работы завершат в 2023 году, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды субъекта.

"В рамках реализации мероприятий национального проекта "Экология" министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики заключен контракт ликвидации мусорной свалки в городе Курчалой. <...> Работы по ликвидации будут завершены в 2023 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время подрядчик проводит подготовительные работы. Ликвидацию свалки организации планируют провести в два этапа - технический и биологический. В рамках этих этапов будет извлечен и вывезен мусор, сформированы откосы и проведена планировка территории, также будет устроен гидроизоляционный слой из глинистых грунтов, устроены дренажные канавы в основании котлована и забора по периметру участка. И в заключении будет проведен посев многолетних трав.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.