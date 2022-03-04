Реконструкцию мемориального комплекса погибшим воинам начали в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополя приступили к реконструкции мемориального комплекса, посвященного воинам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе. Площадь работ составляет порядка 2,5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Масштабное обновление затронет площадь в 2,5 тыс. кв. м. Из городской казны на это выделено более 24,5 млн рублей. Ставропольские озеленители высадят там около сотни саженцев туи, магнолии и можжевельника", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

Мемориальный комплекс включает в себя памятник со скульптурой воина, 17 пилонов Героям России и один Герою Советского Союза, погибшим в войнах в Чечне и в Афганистане. На стену памяти нанесены имена около 400 солдат и офицеров, погибших в боях на Северном Кавказе.

"Сейчас подпорная стена и постамент в некоторых местах обрушены, существующие покрытия частично отсутствуют или просели, разрушились бордюры. По проекту главный обелиск композиции укрепят и облицуют новым базальтом. Дорожки выложат новой тротуарной плиткой, установят бордюры", - прокомментировали в администрации.

Сквер с мемориальным комплексом открыли в Ставрополе около 30 лет назад. После реконструкции в сквере проведут дополнительное озеленение. Территорию мемориала также оборудуют системой видеонаблюдения. Реконструкцию планируют завершить летом 2022 года.