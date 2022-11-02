В Карачаево-Черкесии появился первый национальный туристский маршрут

Пятидневный маршрут "Сказочная Карачаево-Черкесия" позволит ознакомиться со знаковыми историческими сооружениями и локациями, особенностями местного ландшафта и природы, а также с ярко выраженным национальным колоритом республики

ЧЕРКЕССК, 2 ноября. /ТАСС/. Региональный маршрут "Сказочная Карачаево-Черкесия" получил статус национального. Об этом журналистам в среду рассказала пресс-служба главы и правительства республики.

"В федеральный реестр национальных туристских маршрутов внесен маршрут "Сказочная Карачаево-Черкесия". Новый статус даст дополнительные возможности для его продвижения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятидневный маршрут позволит ознакомиться с главными достопримечательностями региона - знаковыми историческими сооружениями и локациями, особенностями местного ландшафта и природы, а также с ярко выраженным национальным колоритом Карачаево-Черкесии.

"Безопасный и удобный маршрут, предполагающий наличие зон отдыха и активностей, позволит сделать пребывание в регионе туристам комфортнее и качественнее, что в свою очередь повысит лояльность туристов и как итог - туристический поток", - добавили в пресс-службе.

Ранее в министерстве туризма и курортов КЧР ТАСС рассказали, что до конца текущего года в регионе появится первый электронный путеводитель, включающий 70 туристических маршрутов с самыми популярными природными и культурными достопримечательностями региона.

За 2021 год КЧР посетили более 1,7 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются горнолыжные курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский национальный парк и туристический комплекс "Медовые водопады".