Свыше 100 спортсменов приняли участие в турнире памяти экс-главы МВД Дагестана

В пресс-службе МВД региона сообщили, что турнир по боевому самбо памяти Адильгерея Магомедтагирова прошел в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 3 ноября./ТАСС/. Более 100 спортсменов приняли участие турнире по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"Турнир по боевому самбо памяти Героя России, экс-главы МВД Дагестана Адильгерея Магомедтагирова прошел в Каспийске. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов, которые боролись за призовые места в нескольких весовых категориях", - говорится в сообщении.

Присутствующий в церемонии открытия турнира заместитель министра внутренних дел региона Сахават Сахаватов отметил, что Адильгерей Магомедтагиров более 11 лет был руководителем МВД России по Республике Дагестан в самый сложный и напряженный для региона период.

"Им [Адильгереем Магомедтагировым] была проделана огромная работа по обеспечению правопорядка и законности в республике. Его безупречная работа в органах внутренних дел не осталась незамеченной. За борьбу с преступностью и терроризмом Адильгерей Магомедович награжден многими государственными наградами, в том числе высшей наградой Россиийской Федерации - медалью "Золотая звезда" Героя России посмертно", - добавили в пресс-службе.

Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомедтагиров убит 5 июня в Махачкале, возле банкетного зала, где проходила свадьба.