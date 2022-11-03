В Северной Осетии дети смогут бесплатно посещать музеи и театры

Также для детей от 14 лет в регионе действует Пушкинская карта, таким образом, все дети указанного возраста смогут приобщаться к театральному искусству бесплатно, заявил министр культуры республики Эдуард Галазов

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии сделали бесплатным посещение музеев и театров для школьников до 14 лет. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр культуры республики Эдуард Галазов.

"Глава республики Сергей Иванович Меняйло поручил организовать бесплатные посещения театров для детей от 7 до 14 лет. Напомню, что Пушкинская карта действует для детей от 14 лет. Таким образом, все дети указанного возраста смогут приобщаться к театральному искусству бесплатно", - сказал Галазов.

Так, школьники смогут ходить на спектакли в Академическом русском театре им. Е. Вахтангова, в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева, Дигорском государственном драматическом театре, в Государственном конно-драматическом театре "Нарты", в Театре юного зрителя "Саби".

Бесплатные показы начнутся уже с 8 ноября в Академическом русском театре им. Е. Вахтангова с постановки "Волшебная лампа Алладина".