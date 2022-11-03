В Моздокском районе Северной Осетии высадили 36 тыс. саженцев ясеня

В акции "Сохраним лес" приняли участие более 150 человек из числа сотрудников лесничеств, школьников и студентов

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 ноября. /ТАСС/. Более 36 тыс. саженцев ясеня обыкновенного высажено в самом отдаленном Моздокском районе Северной Осетии в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики в четверг.

"Более 36 тыс. саженцев ясеня обыкновенного высажено в Моздокском районе в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". Лесопосадки прошли на площади более 9 га", - говорится в сообщении.

В акции приняли участие более 150 человек из числа сотрудников лесничеств, школьников и студентов.

Всего в этом году в рамках акции в республике будет высажено более 130 тыс. саженцев.

"Наша республика - одна из самых активных участников акции "Сохраним лес". Важно не только разумно использовать этот ресурс, но и сохранять. Акция "Сохраним лес" проходит уже 12 лет и стала доброй традицией в Северной Осетии. За предыдущие годы в нашей республике в рамках этой акции высажено около миллиона деревьев", - сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Роберт Хамикоев.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проведена в рамках национального проекта "Экология". Всего к ней присоединились 82 субъекта Российской Федерации. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ".