В Чечне создали первый глэмпинг с условиями для инвалидов

Он находится на вершине горы в селе Тазбичи Итум-Калинского района и окружен историческими достопримечательностями

ГРОЗНЫЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Первый глэмпинг с доступной средой для людей с ограниченными возможностями здоровья появился в селе Тазбичи Итум-Калинского района Чечни на средства грантов Ростуризма. Об этом сообщила ТАСС в четверг руководитель туроператора "Чечентур" Элина Батаева.

"В прошлом году выиграли федеральный грант на строительство глэмпинга, в этом году взяли второй на его модернизацию, и мы решили сделать комплекс доступным для инвалидов. Сам глэмпинг "Берег неба" - в селении Тазбичи, которое находится на вершине горы и просто окружено историческими достопримечательностями. Там сейчас пять жилых домов, достраиваются два модуля, планируется построить еще", - рассказала Батаева.

По ее словам, в этом году рядом с комплексом планируется создать экотропу к источникам - также на средства федерального гранта. "Сейчас мы взяли еще один грант на проект "Родники Чечни", в рамках которого будет проведен анализ двух источников, которые находятся рядом с комплексом. Мы их будем оформлять и сделаем экотропу. Кроме того, у нас есть чайным дом, где туристы заваривают чай из собранных трав. Сейчас устанавливаем ванны - чаны на живом огне", - рассказала собеседница ТАСС.

Батаева отметила, что компания "Чечентур" на сегодняшний день является единственной на Северном Кавказе, которая обслуживает инклюзивных туристов. "Мы разработали адаптированные маршруты, приобрели специальный транспорт и делаем среду более доступной. Хотим, чтобы наш край смогли увидеть все, независимо от их физических ограничений или возраста", - добавила она.