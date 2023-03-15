Как один человек изменил целый город. История пионера майкопской медицины

Путешественники в последние годы все чаще обращают внимание на Майкоп — республиканский центр Адыгеи. Благодаря появлению новых, неизбитых и необычных маршрутов особый интерес стал вызывать так называемый исторический, даже скорее этнокультурный туризм. Маршруты знакомят путешественников с забытыми страницами жизни дореволюционного Майкопа, судьбами заметных и выдающихся представителей российской интеллигенции. С правнуком одного из них мы вспомнили события прошлого

Возле одного из старейших зданий в самом центре Майкопа экскурсанты непременно останавливаются. Это памятник истории и архитектуры, в нем с 1894 года жил Василий Федорович Соловьев — врач, стоявший у истоков медицины в Майкопе, с чьим именем связаны значимые события истории города конца XIX — начала XX века. Жители республики знают о премии имени братьев Соловьевых, ежегодно вручаемой тем, кто внес заметный вклад в развитие города. Но, пожалуй, мало кто — о судьбе этого родившегося 160 лет назад человека со своей собственной философией любви.

Место силы

С праправнуком Василия Соловьева — российским композитором, дирижером и актером, заслуженным артистом России Андреем Семеновым — мы встретились за большим столом в гостиной, под нависающей над ним лампой с абажуром. В этой комнате под этой же лампой когда-то собирались майкопцы конца XIX века, обсуждая новый спектакль или возведение больницы, в ней же пела за роялем контральто популярная тогда певица Екатерина Нечаева. Этот рояль и сейчас часто звучит в доме, так же отбивают время настенные часы. В этом доме появляется необъяснимое ощущение мощной энергетики — возможно, благодаря обстановке, бережно сохраненной такой, какой она была больше века назад.

© Оксана Гамзаева/ ТАСС

"Удивительно, что наш дом сохранился: он не раз подвергался погромам до революции, выстоял во время оккупации, его не раз хотели снести уже в мирное время, заменив современным строением. Нашей семье лет 20 потребовалось, чтобы отремонтировать его, восстановить таким, каким он был при жизни Василия Федоровича. Я даже не понимаю, как мы все это сделали, одолели, как хватило времени, сил, средств. Но это было так важно — сберечь атмосферу предков", — считает Семенов.

На стенах — черно-белые семейные фотографии. Доброе с седой аккуратной бородкой лицо Василия Федоровича, его жена — еще молодая Вера Константиновна с собранными в пучок темными волосами, мягко улыбающийся брат доктора — хирург Алексей Федорович в деловом костюме и пенсне. В центре — портрет средней дочери, юной белокурой красавицы Лели, погибшей в Первую мировую под Киевом, когда она выносила с поля боя раненых солдат. Фотографии Соловьевых — в каждой из многочисленных комнат, и от этого возникает ощущение, что при нашем разговоре присутствует вся семья.

Живя в Москве, композитор приезжает в Майкоп каждый месяц. Он — активный участник проекта "Дом Шварца", его спектакли идут в Камерном театре Адыгеи, а кантатой "Майкоп — лучший город на земле" выражено отношение к городу. Во время своих коротких визитов он успевает провести экскурсии по дому для студентов-медиков.

© Оксана Гамзаева/ ТАСС

"Все, о чем я пишу, так или иначе связано с моими предками, — говорит он. — Есть такое понятие — "родина моей души", как драматург Евгений Шварц точно охарактеризовал. Этот дом для нас — гораздо больше, чем просто дом. Это продолжение нас самих, место силы, к которому стремишься душой и где черпаешь спокойствие и вдохновение".

Лекарь с отличием

Сложить представление о судьбе доктора, преданного своей профессии, удалось благодаря документам, сохраненным потомками, воспоминаниям его старшей дочери Натальи Григорьевой и друга семьи, мужа младшей дочери Варвары — русского авиатора, героя Первой мировой войны Ивана Петрожицкого.

Василий Соловьев родился 26 января 1863 года в селе Старые Айбеси Симбирской губернии в семье дворовых крепостных помещицы Бахметьевой. Отец будущего врача Федор Глебович Соловьев, самостоятельно освоивший грамоту и после отмены крепостного права работавший в канцелярии имения Бахметьевой, с ранних лет учил своих детей тому, что знал сам. В 1876 году семья переехала в Саратов, Василий и его младший брат Алексей поступили в классическую гимназию. Уже с третьего класса Василий стал зарабатывать частными уроками, одновременно успевая учиться на отлично, за что получал благотворительную стипендию.

Василий Соловьев © Личный архив Андрея Семенова

В Петербурге молодой человек окончил физико-математический факультет, затем, осознав тягу к врачеванию, — медицинский факультет университета в Харькове. Получив в 1891 году диплом со степенью "лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами", он продолжил работать в Хирургической лечебнице имени Субботина, куда устроился еще на пятом курсе, но уже помощником заведующего.

"Будучи чрезвычайно музыкальным, обладая абсолютным слухом, он страстно увлекался пением и мечтал сделаться регентом духовного хора, — писала его дочь Наталья. — Но наряду с этим он увлекался Писаревым, Чернышевским, Добролюбовым и еще в Саратове был связан с подпольными революционерами".

В частности, в Саратове Василий познакомился со старшим братом Владимира Ленина Александром Ульяновым, который впоследствии совершит покушение на российского императора Николая II. По воспоминаниям, гимназист Соловьев перед арестом забрал у Александра улики его противозаконной деятельности — документы и типографские шрифты.

"В революционное подполье молодых прогрессивных интеллигентов приводила мечта о социальной справедливости. Василий Федорович был очень добрым, мягким и воспитанным человеком. Неравнодушный к судьбе своего Отечества, он разделил взгляды той части интеллигенции, которая верила: нужно бороться с царским правительством. Сейчас понимаешь, что это привело к печальным последствиям, но в тот момент революционеры намеревались свергнуть и убить императора, установив путем террора счастье в стране. Так или иначе, но мой прапрадед оказался в списке неблагонадежных людей, за которыми полиции нужно было приглядывать", — рассказывает Андрей Семенов.

Получив медицинское образование, Соловьев как один из лучших выпускников мог уехать на стажировку в Швейцарию, но был убежден, что именно сейчас его знания необходимы рабочему народу. Поэтому он выбрал принадлежавшие французам Брянцевские соляные шахты под Бахмутом (ныне Артемовск). К бахмутовским жандармам пришло уведомление, что нужно быть внимательными, — доктор, дескать, он хороший, но вот гражданин ненадежный.

Переезд с семьей в Майкоп

В Бахмуте молодой доктор познакомился с девушкой, с которой ему было суждено пройти весь свой жизненный путь. Вера Константиновна Каверина, учительница местной рудничной школы, была его пациенткой. Он проникся нежностью и состраданием к девушке, у которой после перенесенного потрясения временно помутился разум. По воспоминаниям потомков известно, что Веру выгнал из дома муж-помещик, узнавший о том, что она беременна.

"Ее муж остановил подводу прямо посреди Бахмута со словами: "Беременная ты мне не нужна, уходи!" Ребенка у нее сразу же после рождения забрали в детский дом, она потеряла его следы. <…> Это еще одно из проявлений порядочности Василия Федоровича, чуткого отношения к людям. Он не смог ее оставить… Они поженились и разыскали ребенка, Василий Федорович Костю усыновил и относился всегда как к родному", — рассказывает Андрей Семенов.

Под Бахмутом молодая семья задержалась ненадолго. Местные власти были недовольны политическими взглядами, и по совету близкого друга семьи Константина Косякина Соловьевы перебрались в Майкоп.

В 1890-е годы, по воспоминаниям драматурга Евгения Шварца, это был "глухой северокавказский городишко" с выбеленными стенами домов, "весь в зелени, с желтыми хлебами за городом до самого горизонта", теплой зимой тонущий в черноземной грязи. По словам старшей дочери Соловьевых Натальи, в городе "осели бывшие солдаты царской армии, происходившие из разных губерний царской России". На рубеже двух веков в Майкопе поселились лишенные права проживать в губернских городах представители революционно настроенной интеллигенции.

К моменту переезда Соловьевых в Майкопе единственным городским врачом был 66-летний и уже серьезно больной Юрий Скавинский, вскоре оставивший практику. Молодой Соловьев стал одновременно земским врачом, фельдшером, акушером, аптекарем и ветеринаром. На площади рядом с домом на Армянской улице, где жила семья Соловьевых, по словам Шварца, "вечно, как на базаре, толпились возы с распряженными конями". "На возах лежали больные, приехавшие из станиц на прием к Василию Федоровичу. Он был доктор, известный на весь Майкопский отдел. Практика у него была огромная", — писал драматург.

© Оксана Гамзаева/ ТАСС

Больные сидели в ряд на скамье в прихожей дома, ожидая своей очереди и молясь на доктора как на Всевышнего. Он принимал их неизменно в ровном настроении, тактичный, вдумчивый, и толком денег за свои услуги не брал. "Василий Федорович в нашем городе в царское время был известен как доктор бедноты под именем "пятачкового доктора". Он не просто был одинаково внимателен и к состоятельным пациентам, и к тем, кто вовсе не мог заплатить, но порой бывало и так, что сам покупал и приносил больному все необходимые лекарства", — вспоминал Петрожицкий.

"Пятачковый доктор"

Василий Соловьев быстро вошел в круг прогрессивных и деятельных граждан города, проявлявших заботу о развитии Майкопа. Положение гласного Майкопской городской думы позволяло ему влиять на принятие многих важных решений, он стал очень популярным у горожан всех сословий врачом, участником и соорганизатором городских общественных мероприятий, уделял внимание просветительной и культурной сферам.

Благодаря инициативам Соловьева в Майкопе появились первая библиотека, горское училище, где он долгие годы служил врачом. Была создана любительская театральная драматическая труппа, в которой играли учителя, врачи, чиновники, а Соловьев был режиссером, под началом которого поставили первые спектакли. Общими силами собрали денег и начали строить Пушкинский народный дом, в этом же здании организовали Народный университет, где читались просветительские лекции, появилась библиотека.

Переписка с однокурсниками по Харьковскому медуниверситету помогла привлечь в Майкоп разных специалистов — хирургов, стоматологов, акушеров. Приехал и младший брат — хирург Алексей Соловьев. В 1900 году возведенный первый корпус городской больницы принял первых пациентов.

"В этой больнице, как указал в автобиографии Василий Соловьев, я работал со дня ее открытия врачом-хирургом и терапевтом, одновременно работая и в роддоме". На фасаде здания до сих пор висит табличка, которая свидетельствует, что Василий был основателем больницы.

Как отмечала Наталья Григорьева, доктор сумел добиться "великолепного по тем временам обслуживания хирургического, терапевтического и акушерско-гинекологического отделений". Больницу возглавил младший Соловьев, который проработал в ней всю жизнь и получил известность как первоклассный на всем Северном Кавказе хирург.

А на другом берегу реки Белой в Майкопе появился первый санаторий для отдыха и лечения детей из бедных семей, поскольку старший Соловьев, как свидетельствует его дочь, "видел крайнюю необходимость укрепления здоровья нуждающихся учеников в летние каникулы". Василий Федорович взял на себя обязанности санаторного врача.

© Оксана Гамзаева/ ТАСС

Главными для Василия Соловьева были его пациенты, которые часто приезжали к нему издалека и которых он неизменно принимал у себя в белом флигельке на территории своего дома. К местным, майкопским, он срывался и по ночам — то пешком, то на специально купленной лошадке. За свои услуги "пятачковый доктор" по-прежнему не требовал денег.

"Позднее, когда в Майкопе появилось уже много докторов, его даже обвиняли в том, что он сбивает цену, не дает своим коллегам как следует заработать. Это шло от его политических убеждений: народу ведь трудно, денег у него нет, ему нужно помогать, я обязан применять свои знания и способности для лечения больных", — говорит праправнук доктора.

Рояль и политика

Василий Федорович был нежно привязан к жене и детям. Всеми домашними хлопотами занималась супруга доктора Вера Константиновна, которая с помощью немногочисленной прислуги успевала следить за порядком, печь пирожки с вишней, вкус которых всю свою жизнь вспоминал Шварц, и воспитывать пятерых детей. Любивший музыку Соловьев сделал детям подарок: из Ростова, где в то время был филиал немецкой фортепианной фабрики, доставили рояль, и они учились игре.

Дочери Василия Соловьева Варвара, Елена и Наталья © Личный архив Андрея Семенова

"В семье В.Ф. Соловьева, — писала его дочь Наталья, — было много своих и чужих детей, дом был полон приезжающих, живущих и просто приходящих гостей, было много музыки, смеха". Дом Василия Соловьева в начале XX века стал центром культурной и негласной политической жизни города, где обсуждался репертуар городской драматической труппы, велись оживленные дискуссии о политике, культуре, о будущем страны. "Только у нас в доме пела Екатерина Александровна Нечаева, и наказной атаман генерал Косякин, услышав ее голос, обязательно останавливался где-нибудь в темном месте против нашего дома, чтобы его никто не видел, и не уходил, пока Екатерина Александровна не кончала петь… Это была изумительная певица — поразительное контральто — и с большим музыкальным образованием".

Доктор Соловьев с годами не изменил взгляды на политическую систему России. Частыми гостями Соловьевых были семья Шварц, народники супруги Домашевские, семья Петрожицких и прочие "неблагонадежные" лица. В 1905 году в его доме тайно размещалась типография, где печатались листовки и прокламации. Доктор взял на содержание безнадежно больного врача Гольдмана, у него жили не раз побывавший в ссылке социал-демократ Жулковский, лишенный права преподавать учитель реального училища Тер-Мкртчян и другие.

"Этот маленький, легенький, молчаливый человек с небольшой бородкой окружен всеобщей любовью", — писал в дневниках о нем Евгений Шварц. У него было так много благодарных пациентов среди горожан, что после его ареста за организацию встречи депутата от социал-демократов с рабочими-избирателями жители с набатным звоном вышли на акцию протеста с криками: "Верните нам нашего доктора!"

В 1914 году Василий Соловьев отправился дивизионным врачом на турецкий фронт, три года спустя был ранен и демобилизован. За участие в военных действиях он получил орден Святого равноапостольного князя Владимира с мечами и бантом, а также благодарственное письмо от командующего Турецким фронтом.

Испытания — начало XX века

По свидетельствам современников, в 1918 году в подвале своего дома Соловьев лечил и большевика Василия Рыбачкина, и спасавшуюся от большевиков придворную статс-даму, историка и археолога графиню Прасковью Уварову. После того как Майкоп в начале 1920 года покинули войска Буденного и, как вспоминала Наталья Григорьева, по городу стали рыскать "толпы человек 50−70 парней от 20 до 30 лет, выискивая офицеров", Соловьев укрывал в своем доме экс-атамана генерала Косякина — того самого, кто когда-то тайно вздыхал под липами по певице Нечаевой.

В декабре 1919 года под Киевом погибла дочь Соловьевых Елена (Леля), служившая медсестрой в Добровольческой армии. Не легче оказались и 1930-е годы, когда по Майкопу прокатилась череда арестов. Арестовали друзей доктора Христофора Шапошникова и его брата — офтальмолога Никиту Шапошникова, героя Первой мировой войны авиатора Ивана Петрожицкого. Приходили и за Василием Федоровичем, но его спасло то, что врачебная помощь срочно понадобилась кому-то из городских руководителей. Из-за серьезного нервного расстройства доктор год был не в состоянии принимать больных.

Затем началась Великая Отечественная война, Майкоп был оккупирован нацистами. Василий Федорович, лечивший всех — и белых, и красных, — отказался оказывать медпомощь гитлеровцам. "Они вошли в дом и сказали: вы будете лечить немецких солдат. Василий Федорович по-немецки ответил — нет… Он не боялся царского правительства, большевиков, и немцев не испугался. Это был мягкий, тихий, сдержанный человек, но внутри — как кремень. Я это понимаю, когда анализирую его жизнь. У него были принципы, которым он не изменял", — говорит Андрей Семенов.

В последние десять лет своей жизни он потерял слух и зрение. "Он как представитель интеллигенции сначала винил себя в том, что крестьяне голодают, помещики ведут праздную жизнь. Затем дело, за которое они боролись, — свержение самодержавия — обернулось невиданной жестокостью, не принеся спокойствия и счастья народу. Василий Федорович понимал: это не то, чего они хотели, и страдал молча, ни с кем не обсуждая", — рассказывает Семенов.

Вернувшийся из ссылки на Колыму и реабилитированный авиатор Петрожицкий раздобыл для него слуховой аппарат, по тем временам — ноу-хау. Он все пытался выяснить, почему доктор не требует от властей ремонта в доме и повышенной пенсии: "Кто, как не вы, это заслуживает?" Но доктор неизменно отвечал, что "ничего такого особенного в жизни не сделал".

По воспоминаниям близких и друзей семьи, последние три года своей жизни маленький, седой, отрешенный и погруженный в себя, он бесконечно плел корзины. Казалось, он уже где-то совсем далеко. Доктор Соловьев умер в 89 лет, в 1952 году.

Возвращение имен

Василия Федоровича похоронили на одном из самых старых кладбищ Майкопа рядом с младшим братом, дослужившимся до звания Героя Труда и рано умершим от онкологического заболевания. По словам Андрея Семенова, кладбище в 60-е годы ХХ века снесли, и потомки врачей сделали семейный погост на кладбище по улице Хакурате.

"Дом Соловьевых — уникальный пример того, как несколько поколений рода бережно сохраняли свою историю. Однако целая плеяда общественных деятелей по той или иной причине осталась, к сожалению, забыта. Поэтому мы решили восполнить этот пробел, и вслед за реализацией проекта "Майкоп Евгения Шварца", поддержанного президентским Фондом культурных инициатив, начать новый — "Майкопцы: возвращенные имена". Он станет его логическим продолжением", — рассказала директор АНО "Дом Шварца" Надежда Суховая.

© Оксана Гамзаева/ ТАСС

Новый проект реализуется в партнерстве с Адыгейским госуниверситетом и приурочен к 145-летию Майкопской гордумы. К работе с архивными данными подключились и студенты исторического факультета. Активное участие в проекте принимают внучка Шварца Мария Крыжановская и праправнук Василия Соловьева Андрей Семенов.

Проекты поддержал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, поставивший задачу объединить исторические места Майкопа турмаршрутами и патриотической атмосферой. Тротуары, по которым идут, знакомясь с историей города, экскурсанты, уже вымостили новой красивой плиткой, мэрия Майкопа увеличит до 100 тыс. рублей размер ежегодной премии имени братьев Соловьевых. Кумпилов обсудил с Семеновым создание видеоматериалов по истории семьи, организацию онлайн-тура по дому доктора. Будет оказана помощь и в восстановлении его большого сада, где когда-то в раскидистых ветвях ясеня читал книжки юный Евгений Шварц.

Оксана Гамзаева

Автор благодарит за помощь, оказанную при написании текста, Ирину Константинову — волонтера АНО "Дом Шварца", заведующую научно-методическим отделом научной библиотеки Майкопского государственного технологического университета.