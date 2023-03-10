На юге России и Северном Кавказе в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, также прогнозируется похолодание

ТАСС, 10 марта. Юг России и Северный Кавказ в ближайшие дни окажутся под воздействием приближающегося с севера холодного атмосферного фронта, который вызовет небольшие дожди и понизит температуру воздуха. Об этом сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На погоду в регионах юга России и Северного Кавказа окажет влияние холодный атмосферный фронт. Приближаясь с севера, он постепенно закроет небо плотными облаками, вызовет короткие дожди, а в воскресенье и понедельник - резкое похолодание. В горах пройдет мокрый снег", - сказал он.

В Краснодаре в субботу без осадков и до 20 градусов тепла, с воскресенья будут идти кратковременные дожди. Температура воздуха резко понизится: в воскресенье до 16-18 градусов, в понедельник до 8-10 градусов. В Сочи в субботу ясно, до 20 градусов тепла, в воскресенье до 16-18 градусов при дождливой погоде, в понедельник столбики термометров в городе-курорте опустятся до 11-13 градусов, пройдут сильные продолжительные дожди. В горах ожидается мокрый снег.

В Ростове-на-Дону в субботу до 17-19 градусов, в воскресенье прогнозируют дождь и до 12-14 градусов. В понедельник осадки прекратятся, но похолодает до плюс 11-13 градусов. В Нальчике в выходные до 16-18 градусов при облачной погоде, в понедельник произойдет понижение температуры воздуха до 10 градусов, пройдут дожди. Во Владикавказе резкий скачок температуры будет особенно ощутим: в воскресенье до 22-24 градусов, в понедельник 11-13 градусов.

В Ялте в выходные дни пройдут дожди, в воскресенье до 10-12 градусов, в понедельник около 5 градусов тепла. Аналогичная погода прогнозируется и в Севастополе.