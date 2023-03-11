В Прикамье стартовал первый зимний забег на горы Полюд и Ветлан

На участие в забеге зарегистрировались более 300 человек

ПЕРМЬ, 11 марта. /ТАСС/. Первый зимний забег "Parma Trail: Полюд-Ветлан" стартовал на севере Пермского края - в Красновишерском городском округе. Трасса забега начинается с туристского центра заповедника "Вишерский" и проходит через природные памятники Прикамья - камни Полюд и Ветлан, рассказал ТАСС организатор мероприятия, руководитель центра развития спортивных и туристических проектов "Парма Трейл" Михаил Дроздов.

"Мы совмещаем в одном событии спортивную и туристическую истории. Наши спортсмены бегут трейл - это бег по пересеченной местности, и наши дистанции зачастую не совпадают с туристическими маршрутами, где так много красот, нам хочется, чтобы спортсмены увидели их разнообразие", - рассказал Дроздов, отметив, что этим мероприятием открывается серия годовых забегов по заповедным локациям Пермского края.

В качестве участников забега зарегистрировались более 300 человек не только из Пермского края, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Кирова, Уфы и других городов России.

Участники трейла могут выбрать и пробежать одну из четырех дистанций: 1 км по берегу реки Вишера (дистанция для детей), 5 км вдоль реки и у подножия камня Ветлан с набором высоты 100 м, 10 км с подъемом на камень Ветлан и набором высоты 300 м, а также 25 км с подъемом на камни Ветлан и Полюд и набором высоты 750 м. Кроме того, в рамках забега на дистанции 25 км пройдет Кубок Пермского края по трейлу. Выполнение и присвоение разрядов и нормативов для спортсменов, участвующих в Кубке, будет происходить согласно действующей Единой всероссийской спортивной классификации. По итогам Кубка будет сформирована сборная команда Пермского края для участия во Всероссийских соревнованиях.

По словам Дроздова, в горном трейле участвуют только подготовленные спортсмены. "На большие дистанции - 10 и 25 км - возрастное ограничение - 18 лет, на такие дистанции трейла регистрируются люди, которые понимают, куда они едут, знают, что столкнутся здесь с трудностями. Суть как раз в преодолении этих трудностей", - пояснил руководитель центра "Парма Трейл", выступающего главным организатором забега. Соорганизатором мероприятия стал заповедник "Вишерский", на территории туристского центра которого разместился стартовый городок. Трейл проводится также при поддержке администрации Красновишерского городского округа и содействии Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края.

Как пояснили в правительстве Прикамья, бег - один из самых популярных видов спорта в регионе - в 2019 году Пермский край был признан самым бегающим регионом России, согласно рейтингу Russia Running. Самым массовым забегом в регионе является Пермский марафон, который в этом году, в год 300-летия столицы Прикамья, будет проходить 2 и 3 сентября, для участия в нем открыто 12 тыс. слотов.