В Коми открылся фестиваль "Лямпиада" с забегами на охотничьих лыжах и древними обычаями

В забеге участвуют более 150 человек

СЫКТЫВКАР, 11 марта. /ТАСС/. Республиканский лыжный фестиваль "Лямпиада" - забеги на коми охотничьих лыжах - открылся в субботу в Финно-угорском этнопарке в старинном селе Ыб Республики Коми. Фестиваль проводится в 16-й раз с соблюдением древних коми традиций, рассказала ТАСС директор этнопарка Елена Иванова.

"Лямпиада" - это праздник национального вида спорта, гонки на охотничьих лыжах. В этнопарке он проходит сегодня во второй раз, но самому празднику уже 16 лет. У фестиваля есть определенные древние традиции, которые непременно будут соблюдены. Это традиция "проводов на охоту", требования к экипировке участников. Вместо лыж они бегут на коми охотничьих лызях и лямпах [разновидности коми лыж, подбитые мехом оленя или лося], вместо лыжных палок используют койбедь (охотничий посох). Обязательным элементом костюма является лузан - охотничий жилет", - рассказала ТАСС руководитель этнопарка.

По ее словам, в 2023 году заявилось гораздо больше участников - более 150, в 2022 году было более 100 бегунов самых разных возрастов, на забеги приглашаются "охотники" от шести лет. По данным региональной Федерации национальных видов спорта, приготовлены три дистанции: 500 м - для детей, 1 км - для женщин и 2 км - для мужчин. Традиционно часть дистанции нужно преодолеть по целине, по глубокому снегу, как это делали охотники в древности.

Как отметила директор этнопарка, "Лямпиада" - это прежде всего семейный праздник, поэтому для зрителей приготовлена разнообразная программа: национальные игры, метание копья и стрельба из лука, катания на ватрушках, снегоходах и надувных санях, мастер-классы от ремесленников, ярмарка. На концерте выступят солистка республиканской филармонии Вера Булышева, ансамбль народной песни "Северная околица", казачий хор "Вольница", народный хор "Купалинка" белорусской национально-культурной автономии и музыкант Владимир Трошев с ансамблем "Гуляночка". Среди участников забегов и зрителей разыграют путевки в санаторий и ценные призы. Вход в этнопарк 11 марта свободный для всех желающих.

Фестиваль вырос из небольшого народного праздника, который проводился в селе Большелуг Корткеросского района, где трассы прокладывали прямо по центру села. С 2022 года праздник проходит более массово и зрелищно в Финно-угорском этнопарке под Сыктывкаром. Гостям рассказывают о коми охотничьих традициях, показывают, как можно самому изготовить лызи, лямпы и другие предметы для охоты.