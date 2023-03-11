11 марта, 10:25

В Мордовии организовали объездной путь к поселку Курган из-за подтопления моста

Уровень воды превысила полотно моста на 60 см

ТАСС, 11 марта. Мост через реку Аморда в Ромодановском районе Мордовии подтопило из-за половодья, в результате чего нарушилось пешеходное и транспортное сообщение с поселком Курган. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"В 10:20 11 марта в результате снеготаяния произошло подтопление низководного моста на реке Аморда в Ромодановском районе. В результате чего было нарушено пешеходное и транспортное сообщение с населенным пунктом Курган. Организован объездной путь (между населенными пунктами Курган, Курилово и Кочуново протяженностью 18 км)", - говорится в сообщении регионального ведомства.

Уровень воды превышает полотно моста на 60 см. При этом жилые дома и социально значимые объекты не попали в зону подтопления. Эвакуация населения не требуется, жизнеобеспечение не нарушено, отметили в региональном главке МЧС. 

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