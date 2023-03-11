На Ставрополье при ремонте газопровода обнаружили древний курган

Археологи нашли семь погребений разного периода

СТАВРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Курган возрастом около 5 тыс. лет обнаружили в селе Труновского округа Ставрополья при ремонте газопровода. Об этом сообщила в субботу в своем Telegram-канале глава округа Нина Аникеева.

"Уникальная находка в селе Безопасном. Древний курган нашли на Ставрополье во время ремонта газопровода. Захоронению, по подсчетам специалистов, около 5 тыс. лет", - написала она.

Древний курган обнаружили во время работ специалисты "Газпром трансгаз Ставрополь". Как пояснили журналистам в пресс-службе компании, археологи выявили на месте семь погребений разного периода. Самое древнее относится к эпохе ранней бронзы, самое позднее - к периоду Большой Ногайской Орды.

В погребениях археологи обнаружили образцы древней посуды, украшения, наконечники стрел, бронзовый нож и другие предметы. Все они переданы в музей для исследования.