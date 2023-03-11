На Ставрополье проведут более 300 мероприятий по очистке берегов водоемов в 2023 году

К очистке берегов водоемов планируют привлечь около 10 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Более 300 мероприятий проведут на Ставрополье в рамках всероссийской акции "Вода России" в 2023 году. К очистке берегов водоемов планируют привлечь около 10 тыс. человек, сообщил начальник отдела водопользования и охраны водных объектов краевого Минприроды Александр Спицын.

"Запланировано более 300 мероприятий, планируется участие порядка 10 тыс. человек. Мы проводим эту акцию с апреля по октябрь. Участниками становятся жители территорий, волонтеры, представители администраций. В этом году планируем с министерством молодежной политики края привлекать больше молодежи", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Ставропольский край участвует в акции "Вода России" с 2017 года. Одно из самых масштабных экологических мероприятий прошло в 2022 году в моногороде Невинномысске - тогда на уборку берегов водоемов одновременно вышли около 6 тыс. человек. В прошлом году участники акции очистили в регионе более 1,4 тыс. км берегов.

Акция "Вода России" проходит ежегодно в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Волонтеры проводят очистку берегов и прилегающих акваторий водных объектов от бытового мусора, древесного хлама, синтетических веществ.