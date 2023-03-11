СК проверит инцидент с детьми-сиротами, запертыми в домах из-за паводка под Волгоградом

Проверку организовали по статье "Халатность"

ВОЛГОГРАД, 11 марта. /ТАСС/. Следователи проверят информацию о возможном нарушении прав детей-сирот, проживающих в рабочем поселке Елань Волгоградской области, которые в результате паводка оказались запертыми в своих домах, организована проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СКР по региону в субботу.

"В результате мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой в рабочем поселке Елань Волгоградской области в результате паводка дети-сироты, проживающие на улице Подольской, оказались запертыми в своих домах. Вода сходит непосредственно к жилым домам, в результате чего жители не могут выйти на улицу. Неоднократные обращения в администрацию и иные структуры положительного результата не принесли. Руководителем следственного управления СКР по Волгоградской области Василием Семеновым дано поручение об организации процессуальной проверки по ст. 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

По результатам проверки следователи Жирновского межрайонного следственного отдела примут процессуальное решение.

Движение по мостам через реки Елань и Терсу временно приостановлено в Еланском районе Волгоградской области из-за подъема уровня воды. По информации районной администрации, ситуация контролируемая, жители могут воспользоваться объездными путями.