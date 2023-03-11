В ДНР при поддержке других регионов РФ профосмотры провели для 69 тыс. детей за год

Как уточнил врио главы республики Денис Пушилин, более чем у половины впервые выявили различные заболевания

ДОНЕЦК, 11 марта. /ТАСС/. Врачи в Донецкой Народной Республике (ДНР) и их коллеги из других регионов России за последний год провели профосмотр для 69,4 тыс. детей в республике. Об этом сообщил в субботу врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В прошлом году, помимо наших медиков, в проведении профосмотра участвовали 13 бригад из различных регионов РФ. По состоянию на 11 марта в ДНР осмотрено 69 422 ребенка. Закончено проведение профилактических осмотров в Ждановке, Торезе, Харцызске, Енакиево, Шахтерске, Мариуполе, Новоазовском, Тельмановском, Амвросиевском, Першотравневом, Володарском, Старобешевском районах. Сейчас выездные бригады работают в Макеевке", - написал он в Telegram-канале.

Как уточнил Пушилин, более чем у половины детей впервые выявили различные заболевания, такие дети направлены на консультации для дальнейшего лечения.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин дал поручение провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах страны. Он уточнил, что часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов РФ прямо в детских садах и школах. В 2023 году федеральное правительство выделило более 1,4 млрд рублей на проведение углубленного профилактического медосмотра детей в новых регионах России.