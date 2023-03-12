В Хабаровском крае закрыли ледовую переправу Амурск - Вознесенское

Автомобилистам рекомендуют передвигаться только по дороге

ТАСС, 12 марта. Движение по ледовой переправе из Амурска в село Вознесенское в Хабаровском крае закрыто из-за повышения температур и таяния льда, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Лед на водоемах стремительно разрушается и теряет свою прочность, поэтому в целях безопасности идет закрытие сезонных проездов по водоемам. Так, в Амурском районе прекращена работа ледовой переправы, соединяющей город Амурск и село Вознесенское. Она имела социальное значение, так как позволяла сократить путь от районного центра до населенного пункта по реке", - говорится в сообщении.

Автомобилистам теперь рекомендуется передвигаться только по дороге.

По состоянию на 12 марта на учете специалистов Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю остается 34 ледовые переправы.