В Белгородской области откроют патриотический центр по работе с молодежью

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в нем будут преподавать инструкторы, которые обучались в центре знаний "Машук"

ТАСС, 12 марта. Большой патриотический центр по работе с молодежью появится в Белгородской области, работать в нем будут инструкторы-наставники, прошедшие обучение в центре знаний "Машук". Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

"По итогам почти трехмесячного обучения наши парни смогут преподавать в новом большом патриотическом центре по работе с молодежью в Белгородской области. Повторюсь, что требования к патриотическому воспитанию нашей молодежи сегодня должны быть на высоком уровне, потому что другие вызовы и другие риски. И очень важно, что у наших детей есть запрос и понимание необходимости общения и работы в этом направлении", - написал Гладков.

Губернатор посетил Пятигорск и встретился с проходящими обучение инструкторами. Недавно они вернулись из Гудермеса, где изучали тактико-специальные дисциплины.

"Сейчас у парней второй этап подготовки: интересные лекции и спикеры, которые максимально погружены в повестку происходящего в стране, - начиная от военных журналистов и заканчивая губернаторами. Третий этап обучения с педагогической направленностью пройдет в Москве и завершится в середине апреля", - добавил Гладков.

Глава региона также сообщил, что все детали работы инструкторов в регионе намерен обсудить на встрече в середине апреля.