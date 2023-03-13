Власти региона рассчитывают, что к 2030 году доступ к коммунальному ресурсу будут иметь 90% жилых домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. жителей Свердловской области подключили газ по программе социальной газификации. Частичную компенсацию затрат получили в том числе многодетные семьи и ветераны боевых действий, сообщил в понедельник региональный департамент информационной политики.

"Более 25 тыс. свердловчан получили газ в дома по программе социальной газификации, которую объявил президент России Владимир Путин. <…> В число получателей частичной компенсации затрат на газификацию вошли многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены их семей в случае их гибели", - говорится в сообщении.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов добавил, что жители региона подали свыше 60 тыс. заявок на подключение, до конца 2024 года техническую возможность провести газ получат 71 тыс. домов.

В список льготников по социальной газификации в Свердловской области также входят малоимущие, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, медицинские и педагогические работники, проживающие в сельской местности. С 2023 года размер субсидии льготникам на газификацию частных домов увеличили с 70 до 100 тыс. рублей.

В 2021 году Путин поручил ускорить газификацию домов, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Программа социальной газификации в Свердловской области стартовала в 2021 году. По планам властей региона, к 2030 году доступ к сетевому природному газу будут иметь 90% жилых домов.