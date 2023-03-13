В Комсомольске-на-Амуре в 2024 году откроют стелу "Город трудовой доблести"

Объект разместят в районе швейной фабрики на проспекте Ленина, вокруг нее будет разбит сквер

ХАБАРОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Комсомольска-на-Амуре откроют стелу и сквер в честь присвоения городу звания "Город трудовой доблести" в 2024 году. Об этом ТАСС в понедельник сообщил замначальника управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Андрей Овчаренко.

"Работы по установке стелы "Город трудовой доблести" и разбивке сквера начнутся в течение этого года, завершатся в 2024 году", - сказал Овчаренко.

Стела будет установлена в районе швейной фабрики на проспекте Ленина, вокруг нее будет разбит сквер, уточнил собеседник агентства. Место выбрали сами жители города во время голосования.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было присвоено Комсомольску-на-Амуре в 2021 году указом президента. Оно присваивается городам за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Овчаренко сообщил, что проект стелы разрабатывается совместно с Российским военно-историческим обществом. Специалисты общества приезжали в Комсомольск, посещали музеи города, в том числе музеи предприятий. По словам Овчаренко, единая установленная для городов трудовой доблести модель стелы будет доработана с учетом специфики города.

Комсомольск-на-Амуре в годы войны стал форпостом обороны. Местный авиазавод выпустил 2,7 тыс. самолетов "Ил-4", ставших основой дальней бомбардировочной авиации. Судостроительный завод построил 9 кораблей, отремонтировал 17 подводных лодок. В феврале 1942 года состоялась первая плавка на металлургическом заводе, обеспечивавшем металлом оборонные предприятия. В Комсомольске выпускались боеприпасы, нефтепродукты.