Все министерства и ведомства ДНР создали страницы в соцсети "ВКонтакте"

Представленность муниципальных и региональных органов власти в "Одноклассниках" составляет 96,2%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Министерства и ведомства Донецкой Народной Республики (ДНР) уже создали страницы в социальной сети "ВКонтакте", однако у некоторых закрыта возможность оставлять комментарии. Об этом сообщил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин.

"Сегодня представленность администраций городов и районов, министерств и ведомств ДНР в соцсетях составляет: "ВКонтакте" - 100%, "Одноклассники" - 96,2%", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

При этом он обратил внимание, что на страницах некоторых ведомств закрыта возможность оставлять комментарии. "Хочу подчеркнуть, что комментарии должны быть открыты, а время компетентного ответа, сформулированного понятным людям языком, минимизировано", - подчеркнул врио главы региона.

Он также призвал чиновников активнее продолжать работу по информированию жителей республики о новых социальных выплатах, в том числе о маткапитале, а также давать разъяснения о процедурах получения документов российского образца: паспорта, свидетельства о рождении, водительского удостоверения.

Кроме того, Пушилин отметил, что следует активнее развивать паблики учебных заведений, которые должны размещать полную информацию для учащихся и стать площадками для общения.