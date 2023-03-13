В Югре артисты донецкого театра примут участие в подготовке мероприятий к 9 мая

Для разработки совместной праздничной программы регион посетят четыре представителя учреждения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Артисты Донецкого республиканского академического молодежного театра примут участие в подготовке праздничных мероприятий ко Дню Победы в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС гендиректор, художественный руководитель театра Владислав Слухаенко.

"Намечен <…> выезд <…> туда [в Нягань] наших актеров <…> для подготовки совместной программы, посвященной 9 мая", - рассказал он о совместном проекте с Няганским театром юного зрителя.

Слухаенко уточнил, что для этого ожидается выезд около четырех специалистов театра в ХМАО.

Также PR-специалисты донецкого театра в течение месяца проходили программу повышения квалификации по работе с подрастающим поколением в няганском театре.