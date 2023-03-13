Вязаную карту Тамбовской области включили в Реестр рекордов как самую большую в России

Ее размер составил 2,22 на 2,1 м

ТАСС, 13 марта. Эксперты Международного агентства регистрации рекордов InterRecord зарегистрировали вязаную карту Тамбовской области как рекорд в номинации "Самая большая вязаная карта региона России". На карте изображены 30 муниципалитетов области, их названия и символы, над проектом работали около 11 лет, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Вязаная карта Тамбовской области вошла в Реестр рекордов России. Эксперты-регистраторы Международного агентства регистрации рекордов InterRecord рассмотрели заявку, предоставленные материалы и зарегистрировали рекорд в номинации "Самая большая вязаная карта региона России (ручная вязка)", - говорится в сообщении.

Авторами вязаной карты стали жители Рассказово Марина Елютина и Галина Погуляева, ее создание приурочили к 85-летию региона. Размер карты - 2,22 на 2,1 м. "Использованы более тридцати оттенков пряжи общим весом 3 кг: шерстяные нити, синтетика, полушерсть, ирис, штопка, капрон, мулине разных фактур и оттенков - современные образцы и ретро-нитки, самым старым из которых более 65 лет", - приводит пресс-служба слова Елютиной.

На карте представлены символы каждого муниципального образования, связанные с его историей: например, изображение лиры на фрагменте со Староюрьевским районом, символизирующее, что его уроженцем был композитор Алексей Верстовский. Изображение пламени на фрагменте с Гавриловским районом - символ памяти о Зое Космодемьянской. "В Рассказово символами являются носок и варежка, в Мичуринске - яблоко", - добавили в пресс-службе.