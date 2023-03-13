Дело бывшего вице-премьера Мордовии Алексея Меркушкина будет рассматриваться в суде Пензы

Постановление не вступило и может быть обжаловано в Верховный суд

ТАСС, 13 марта. Дело обвиняемого в даче 7 млн рублей взятки и в хищении более 270 млн рублей бюджетных средств бывшего вице-премьера Мордовии Алексея Меркушкина и его сообщников будет рассматриваться в Первомайском районном суде Пензы. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале Первого кассационного суда общей юрисдикции.

"Уголовное дело в отношении обвиняемых Амутнова М. В., Мазова В. Н., Меркушкина А. Н. и Тренькина А. П. передано для судебного рассмотрения в Первомайский районный суд Пензы", - говорится в сообщении.

Первый кассационный суд общей юрисдикции принял решение об изменении территориальной подсудности дела 13 марта, удовлетворив представление председателя Верховного суда Республики Мордовия Кияйкина В. М. Постановление Первого кассационного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Верховный суд России.

По данным следствия, Меркушкин в 2015 году дал 7 млн рублей взятки управляющему отделением Национального банка по Мордовии Волго-Вятского ГУ Центробанка России Тренькину. Также вместе с бенефициаром ПАО КБ "МПСБ" Гришиным и бывшим первым заместителем председателя правительства Мордовии Мазовым Меркушкин подозревается в хищении более 270 млн рублей из бюджета с ноября 2015 года по март 2019 года, когда в собственность республики продали имущественный комплекс "Мордовэкспоцентр" по заведомо завышенной цене. Суд 14 мая 2021 года заключил Меркушкина под стражу, срок неоднократно продлевали, в феврале 2023 года Ленинский районный суд Саранска вновь продлил арест на полгода.